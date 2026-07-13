Yığılca'da yaban domuzu sürek avı yapıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaban domuzu sürek avı gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarına karşı harekete geçti. Bölgedeki fındık bahçelerini korumak ve üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ilçedeki 8 köyü kapsayan yaban domuzu sürek avı organize edildi. Uygulamayla, Çukurören, Yoğunpelit, Karakaş, Tıraşlar, Yeniyer, Naşlar, Yılgın ve Orhangazi köylerindeki fındık üreticilerinin yaban domuzlarından kaynaklanan zararlarının azaltılması hedefleniyor.

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