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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

        Yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

        Düzce'de yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

        Düzce'de yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ​​​​​​​Fatih Cesur'u, Millet Bahçesi'nde görevi başında ziyaret etti.

        Özlü, sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Cesur'a, gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek "Çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek davranış sergiledin. Allah seni ailene bağışlasın. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın. Hep böyle ol." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret sırasında Cesur'a kahve fincanı takımı hediye eden Özlü, ayrıca örnek davranışı dolayısıyla kendisini bir maaş ikramiyeyle ödüllendireceklerini kaydetti.

        Cesur da duygularını, "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım." şeklinde ifade etti.

        Fatih Cesur'un 4 Temmuz'da Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusias ad Hypium 1. Etap Evleri bölgesinde mıntıka temizliği yaparken bulduğu ve polise teslim ettiği çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira ve 3 bankamatik kartı olduğu tespit edilmişti.



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