Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Erzincan'da konuştu:

        Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Erzincan'da konuştu:

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Türkiye'de iç cephemizin tahkimi anlamında, etrafımız ateş çemberiyken Türkiye'nin içinde her vesileyle toplumumuzu zayıflatacak, çökertecek, rahatsız edecek her türlü yapıyla büyük bir mücadele içerisindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Erzincan'da konuştu:

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Türkiye'de iç cephemizin tahkimi anlamında, etrafımız ateş çemberiyken Türkiye'nin içinde her vesileyle toplumumuzu zayıflatacak, çökertecek, rahatsız edecek her türlü yapıyla büyük bir mücadele içerisindeyiz." dedi.

        Bazı programları nedeniyle Erzincan'a gelen Ayyıldız, Vali Hamza Aydoğdu ile görüştü.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ayyıldız, AK Parti Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman ve AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ile birlikte partililerle bir araya geldi.

        Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı"nın adaletin yüzyılı olması şiarıyla çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye'de vatandaşa dokunan, onların günlük hayatını kolaylaştıran ve yargıya güvenin artacağı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de iç cephemizin tahkimi anlamında, etrafımız ateş çemberiyken Türkiye'nin içinde her vesileyle toplumumuzu zayıflatacak, çökertecek, rahatsız edecek her türlü yapıyla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bunu inşallah Allah ömür ve fırsat verdikçe de kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bugün İşyurtları Fuarı münasebetiyle buradayız. İşyurtları da Bakanlığımızın yüz akı projelerinden biri. Ceza adalet sistemi sadece cezalandırmayı değil, malumunuz ıslahı da hedefliyor. Islah etmek, topluma yeniden kazandırmak... Bunun da önemli bir ayağı meslek sahibi yapmak. Meslek sahibi yaptığımız bu insanların ürettiği el emeği, göz nuru eserleri ki iğneden ipliğe neredeyse cezaevlerinde her şeyi üretiyoruz, kamu kurumlarımıza sunuyoruz."

        Ayyıldız, "Hep beraber biz kendi vazifemizi, teşkilatımız kendi vazifelerini yaparak 2028 yılında tekrar inşallah Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Böylece Türkiye'de bir devrimi daha gerçekleştiren, bir ilke daha imza atan teşkilatlar olacağız. Cumhurbaşkanımızı üst üste üçüncü kez seçmek suretiyle, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğunu tekrar sağlamak suretiyle Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir ilke daha hep beraber imza atacağız." diye konuştu.

        Daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Ayyıldız, İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve partililerle bir süre görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        2 bin 451 öğrenci LGS'de ter dökecek
        2 bin 451 öğrenci LGS'de ter dökecek
        Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız'dan Vali Aydoğdu'ya ziyaret
        Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız'dan Vali Aydoğdu'ya ziyaret
        Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı Çadırkaya Barajı ve Çata...
        Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı Çadırkaya Barajı ve Çata...
        Güneşe aldandılar, doluya yakalandılar
        Güneşe aldandılar, doluya yakalandılar
        Üzümlü'de Halk Eğitim kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi
        Üzümlü'de Halk Eğitim kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi
        Erzincan'da Sağlık Afet Planı Tatbikatı için hazırlık toplantısı yapıldı
        Erzincan'da Sağlık Afet Planı Tatbikatı için hazırlık toplantısı yapıldı