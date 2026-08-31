Atıl alanlar sporla değerlendirildi, 3 bin çocuk dijital bağımlılıktan uzaklaştırıldı

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da kamu kurumlarına ait binaların kullanılmayan bölümlerinin değerlendirilmesiyle hayata geçirilen "Değer Erzincan Spor Kulüpleri" Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin çocuk, 21 farklı branşta spor yaparak dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutuluyor.

Kentte Valilik koordinesinde 2024 yılında başlatılan projeyle çocukların okul dışındaki zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor.

İlçelerle birlikte 24 spor kulübünün faaliyet gösterdiği projede 78 antrenörün öncülüğünde 4 ile 18 yaş arasındaki yaklaşık 3 bin çocuğa futbol, voleybol, basketbol, karate, jimnastik ve masa tenisi başta olmak üzere 21 branşta eğitim veriliyor.

REKLAM

Kamu kurumlarına ait binaların kullanılmayan bölümlerinin spor merkezlerine dönüştürüldüğü projede her kulübün giderleri adını taşıdığı kurum tarafından karşılanıyor. Böylece çocuklar, yetenek ve ilgilerine uygun spor dallarında eğitim alırken okul sonrası zamanlarını da dijital ekranlardan uzak, sosyal ve sportif faaliyetlerle değerlendiriyor.

Proje sayesinde çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanırken spor aracılığıyla dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmalarına katkı sağlanıyor.

- "Şu andaki öğrenci sayımız toplam 3 bin kişi"

REKLAM

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, çocukların akademik çalışmalarla birlikte bedensel ve ruhsal olarak da kendilerini iyi şekilde yetiştirmeleri için spor kulüplerini açtıklarını söyledi.

İlçelerle birlikte 24 spor kulübünün bulunduğunu ve iki ay içinde 4 mahallede daha yeni merkezlerin açılacağını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu andaki öğrenci sayımız toplam 3 bin kişi. 78 antrenörümüzün öncülüğünde 21 branşta çocuklarımız burada eğitim alıyor. İnsan tek yönlü bir varlık değildir. İnsanın yemeğe, içmeye, yatmaya ne kadar ihtiyacı varsa bedeninin, ruhunun, kalbinin de gıdaya ihtiyacı var. Onun için sportif faaliyetleri sadece bir spor olarak görmemek lazım. Aslında spor, bir empati yeteneğini geliştiren, beraber bir kültür oluşturan, beraber yaşama kültürünü oluşturan, yardımlaşmayı ön plana çıkaran, birbirinin yardımına koşan, birbirinin eksiğini tamamlayan, onu koruyan, kollayan duyguları da geliştiren bir alan."

REKLAM

Değer Erzincan Spor Kulüplerinde çocuklara milli ve manevi değerler eğitiminin de verildiğini anlatan Aydoğdu, "Çocuklarımız hem bedenen hem kalben hem ruhen hem de aklen, beyin olarak kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bu projenin en güzel taraflarından birisi de her spor kulübünü bir kurumumuza zimmetlemiş olmamız. Böylece 4 yaşından 18 yaşına kadar bütün çocuklarımız 21 branşta istedikleri spor dalında kendi yetenek ve kabiliyetlerine uygun bir şekilde kendilerini geliştirebiliyorlar. Değer Erzincan Spor Kulüpleri olarak dokunmadığımız ve kalbine girmediğimiz hiçbir çocuğumuz kalmayacak, o güne kadar bunu devam ettireceğiz." diye konuştu.

REKLAM

- "Bağımlılıktan çocukları kurtarabilmek için bir iklim oluşturmanız gerekiyor"

Okul sporlarında Erzincan'ın 3 yıldır Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, kentte çocukların katılım oranının yüzde 98 olduğunu dile getirdi.

Aydoğdu, sosyal medyanın bütün kötü alışkanlıkların en başında gelebilecek bağımlılık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bağımlılıktan çocukları kurtarabilmek için bir iklim oluşturmanız gerekiyor. Bu iklimin de olabilmesi için aile, okul, kurumlar bir makinenin çarkları gibi birbirini tamamlayan mütemmim cüzler gibi hareket etmeli. Eğer böyle hareket ederseniz çocuklar bir sevgi ortamında yetişecekleri için bu bağımlılığı en aza indirgemiş olursunuz. Erzincan'da bu projelerle birlikte şu anda asayiş olaylarında Türkiye'de en iyilerden birisiyiz. Zararlı madde kullanımında da Türkiye'de en iyilerinden birisiyiz. Görüyoruz ki çocuk kendine bir spor dalı, kitap okuma, kütüphaneye gitme yani hayatın içerisinde bir sosyal ağ oluşturduğu zaman diğer türlü sosyal ağa düşmüyor."

REKLAM

- "Milli değerler eğitimleri de alıyoruz"

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüpte futbol oynayarak Erzincanspor U16 Takımı'na seçilen 15 yaşındaki Yiğit Hasret Koç da Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi'yle tanıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yaşıtları belki daha çok sosyal medyayla uğraşırken kendilerinin sosyal medyadan biraz daha uzak olduklarına dikkati çeken Koç, "Değer Erzincan sayesinde gerçek hayatı yaşayıp gerçek hayattaki şeyleri öğreniyoruz. Değer Erzincan sayesinde birçok aktiviteye, birçok müsabakaya, birçok başarıya imza atıyoruz. Spor ve antrenmanlarımızın yanı sıra milli değerler eğitimleri de alıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı, adabımuaşeret gibi derslerimizi alıyoruz. Tarih hocalarımızdan tarih derslerini de alıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Halime Zümre Albayrak da 4,5 yıldır karate yaptığını ve proje sayesinde daha disiplinli çalışarak başarılar elde ettiğini anlattı.

Sporun yanı sıra ahlak ve yurttaşlık gibi dersler de aldıklarını anlatan Albayrak, yaşıtlarını da Değer Erzincan Spor Kulüpleriyle tanışmaya davet etti.