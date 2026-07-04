Çankırılı şehit ve gazi aileleri, "Başbağlar Katliamı" şehitlerini unutmadı

Çankırılı şehit ve gazi aileleri, Başbağlar Katliamı'nın 33. yıl anma programı öncesinde, 18 metrelik Türk bayrağını Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyüne teslim etti.





Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği üyeleri tarafından, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenecek anma töreni öncesinde 18 metrelik Türk bayrağı köye getirildi.





Başpınar köyünde bulunan şehitliği de ziyaret eden şehit ve gazi ailelerince şehitleri anmak için sırtlarında taşıdıkları Türk bayrağı dağın yamacına serildi.





Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütçüoğlu, şehitlerin unutulmaması adına 5 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinlileri için Türk bayrağını köye getirdiklerini söyledi.





Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar da anma etkinlikleri öncesinde köye getirilen Türk bayrağı için dernek üyelerine teşekkür etti.

