Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Çankırılı şehit ve gazi aileleri, "Başbağlar Katliamı" şehitlerini unutmadı

        Çankırılı şehit ve gazi aileleri, "Başbağlar Katliamı" şehitlerini unutmadı

        Çankırılı şehit ve gazi aileleri, Başbağlar Katliamı'nın 33. yıl anma programı öncesinde, 18 metrelik Türk bayrağını Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Çankırılı şehit ve gazi aileleri, "Başbağlar Katliamı" şehitlerini unutmadı

        Çankırılı şehit ve gazi aileleri, Başbağlar Katliamı'nın 33. yıl anma programı öncesinde, 18 metrelik Türk bayrağını Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyüne teslim etti.


        Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği üyeleri tarafından, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenecek anma töreni öncesinde 18 metrelik Türk bayrağı köye getirildi.


        Başpınar köyünde bulunan şehitliği de ziyaret eden şehit ve gazi ailelerince şehitleri anmak için sırtlarında taşıdıkları Türk bayrağı dağın yamacına serildi.


        Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütçüoğlu, şehitlerin unutulmaması adına 5 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinlileri için Türk bayrağını köye getirdiklerini söyledi.


        Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar da anma etkinlikleri öncesinde köye getirilen Türk bayrağı için dernek üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor
        Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor
        33 yıldır dinmeyen acı: Başbağlar
        33 yıldır dinmeyen acı: Başbağlar
        Tescilli Işıl-24 kuru fasulyesinin üretimi sürüyor
        Tescilli Işıl-24 kuru fasulyesinin üretimi sürüyor
        Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır"
        Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır"
        Ferhat Göçer Erzincan'ı coşturdu
        Ferhat Göçer Erzincan'ı coşturdu
        Engelli kardeşlerine ömrünü adayan Çilem'e ev tapusu teslim edildi
        Engelli kardeşlerine ömrünü adayan Çilem'e ev tapusu teslim edildi