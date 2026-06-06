Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sıralama yarışlarıyla başladı
Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sıralama yarışlarıyla başladı.
Giriş: 06.06.2026 - 00:13 Güncelleme:
Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sıralama yarışlarıyla başladı.
Şampiyonada 18 ülkeden 64 sporcu mücadele ediyor.
Keskin virajların bulunduğu, 10 dönüşlü, 3,5 kilometrelik parkurda sporcular, sıralama yarışları yaptı.
"Q8 Yarışları" ve "Finaller" ile devam edecek şampiyona, 7 Haziran Pazar günü 3 kategoride düzenlenecek "Final Yarışları" ile sona erecek.
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