Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sıralama yarışlarıyla başladı

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sıralama yarışlarıyla başladı

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sıralama yarışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 00:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sıralama yarışlarıyla başladı

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sıralama yarışlarıyla başladı.

        Şampiyonada 18 ülkeden 64 sporcu mücadele ediyor.

        Keskin virajların bulunduğu, 10 dönüşlü, 3,5 kilometrelik parkurda sporcular, sıralama yarışları yaptı.

        "Q8 Yarışları" ve "Finaller" ile devam edecek şampiyona, 7 Haziran Pazar günü 3 kategoride düzenlenecek "Final Yarışları" ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Kızılay ekiplerine temel ilk yardım eğitimi verildi
        Kızılay ekiplerine temel ilk yardım eğitimi verildi
        Çilek bahçesinde hem hasat hem piknik keyfi
        Çilek bahçesinde hem hasat hem piknik keyfi
        Ergan Dağı'nda nefes kesen kaykay yarışları başladı
        Ergan Dağı'nda nefes kesen kaykay yarışları başladı
        Erzincan Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları sürüyor
        Erzincan Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları sürüyor
        EBYÜ akademisyenlerinden hayvancılıkta yerli sensör projesi
        EBYÜ akademisyenlerinden hayvancılıkta yerli sensör projesi
        İl Genel Meclisinde tarım ve gıda güvenliği çalışmaları değerlendirildi
        İl Genel Meclisinde tarım ve gıda güvenliği çalışmaları değerlendirildi