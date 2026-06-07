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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi

        Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 20:34 Güncelleme:
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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi

        Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

        Valilik koordinasyonunda Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi yolunda önceki gün başlayan şampiyonaya 18 ülkeden 64 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurdaki organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.

        Şampiyonada "open luge" kategorisinde Andy Lally (ABD) birinci, Abdil Mahdzan (Malezya) ikinci, Phil Spencer (İngiltere) üçüncü oldu.

        Yarışmaların "open skate" kategorisinde ise birinciliği Antoine Carlotti (Fransa), ikinciliği Nick Broms (ABD), üçüncülüğü ise Adrien Paynel (Fransa) elde etti.

        "Open skate" kadınlar kategorisinde birinciliği Lisa Peters (Hollanda), ikinciliği Sabrina Ambrosi (Arjantin), üçüncülüğü de Selina Theiler (İsviçre) kazandı.

        "Open inline" kategorisinde de Carlos Quiroga (Kolombiya) birinci, Tiziano Ferrari (İtalya) ikinci, Filippo Radelli (İtalya) üçüncü oldu.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Ergan Dağı Genel Müdürü Ömer Sönmez tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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