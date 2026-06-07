Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.



Valilik koordinasyonunda Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi yolunda önceki gün başlayan şampiyonaya 18 ülkeden 64 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurdaki organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.



Şampiyonada "open luge" kategorisinde Andy Lally (ABD) birinci, Abdil Mahdzan (Malezya) ikinci, Phil Spencer (İngiltere) üçüncü oldu.



Yarışmaların "open skate" kategorisinde ise birinciliği Antoine Carlotti (Fransa), ikinciliği Nick Broms (ABD), üçüncülüğü ise Adrien Paynel (Fransa) elde etti.



"Open skate" kadınlar kategorisinde birinciliği Lisa Peters (Hollanda), ikinciliği Sabrina Ambrosi (Arjantin), üçüncülüğü de Selina Theiler (İsviçre) kazandı.



"Open inline" kategorisinde de Carlos Quiroga (Kolombiya) birinci, Tiziano Ferrari (İtalya) ikinci, Filippo Radelli (İtalya) üçüncü oldu.



Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Ergan Dağı Genel Müdürü Ömer Sönmez tarafından verildi.

