Ergan Dağı'nda çimleme yöntemiyle kayak sezonu uzatılıyor

KEMAL ÖZDEMİR - Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine ev sahipliği yapan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, hayata geçirilen altyapı projeleri, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve pistlerdeki yenileme çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

Munzur Dağları eteklerinde yer alan, 3 bin 258 metrelik zirve yüksekliği, 1300 metrelik kot farkı ve toplamda 30 kilometreyi aşan pistleriyle dikkati çeken merkez, havalimanına 12 dakika, kent merkezine ise sadece 10 kilometre mesafede bulunması sayesinde sporculara ve tatilcilere önemli lojistik avantaj sağlıyor.

Geçen sezon yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkez, 12 ay boyunca sürdürülebilir turizm vizyonu, su sporları, trekking rotaları ve çimleme yöntemiyle uzatılan kar sezonuyla bu yıl 2 milyonun üzerinde misafire ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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- Çimleme yöntemiyle kar tutunum süresi uzatılıyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AA muhabirine, kayak merkezinde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sezon biter bitmez gelecek dönemin eksiklerini gidermek için hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Pist kalitesini artırmak ve kar tutunumunu güçlendirmek için yürütülen çalışmaları aktaran Canpolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 bin metrekarelik kayak evimiz, Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz, otelimiz, günübirlik tesislerimiz ve pistlerde yaptığımız çimleme çalışmalarıyla sezondaki kar tutunum süresini artırarak kayakseverlere keyifli ortamlar sunacağız. Kar, toprak ve çamurla buluştuğunda çok hızlı erimeye başlar. Biz bu çimlemeyle toprak ile kar tabakası arasında doğal bir yastık oluşturuyoruz ve karın yerde kalma süresini uzatıyoruz. Amacımız bu uygulamayı etap etap zirveye kadar ulaştırmak."

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Merkezin topoğrafik yapısının ekstrem ve profesyonel kayakçılar için büyük bir potansiyel barındırdığına işaret eden Canpolat, "Zirveden bulunduğumuz noktaya kadar yaklaşık 1300 metre kot farkı var. Bu eğim sayesinde pistlerimizin büyük çoğunluğu kırmızı ve siyah pistlerden oluşuyor. Bu durum da Ergan Dağı'nı kayak sporunu ileri düzeyde yapanların tutkuyla tercih ettiği sportif bir merkez haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

- "Sadece kışın değil, 12 ay boyunca hizmet veriyoruz"

Canpolat, merkezin yalnızca kış aylarında 100-150 günlük bir dönemle sınırlı kalmasını istemediklerini, yatırımların odağına 12 ay kesintisiz turizmi aldıklarını vurguladı.

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Merkezin bünyesindeki gölet ve doğal parkurlarla yazın da cazibe merkezi olduğunu aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimizi sadece kış sezonunda değil, 12 ay boyunca aktif şekilde işletmeye odaklanıyoruz. Elbette kış için 100 ila 150 günlük süreci kapsayan yatırımlarımız var ancak tüm yılı kapsayacak projelere çok daha fazla ağırlık veriyoruz. Merkezimizde yer alan gölümüzü yaz aylarında su sporlarıyla değerlendiriyoruz. Dağın yüksek kesimlerinde hem geleneksel yaylacılık ve hayvancılık sürüyor hem de doğaseverlerin trekking yapıp keşiflerde bulunabileceği harika rotalar bulunuyor. Öyle ki bazı sezonlarda yaz aylarındaki ziyaretçi popülasyonumuz kış aylarını geride bırakabiliyor. Ergan Dağı, artık Erzincan için dört mevsim yaşayan bir cazibe merkezi konumundadır."

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- Hedef 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ve uluslararası organizasyonlar

Merkeze ilginin her geçen gün katlanarak arttığını ve yeni yatırımcıların da bölgeyi radarına aldığını anlatan Canpolat, hedeflerinin çıtayı daha yukarı taşımak olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde yapımı süren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin spor camiası için kritik önem taşıdığına dikkati çeken Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmiş yıllarda 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık, bu sezon hedefimiz 2 milyonun üzerine çıkmak. Erzincan'da bu sayıyı yakalamak hem kentimize hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisine çok güçlü bir ivme kazandıracaktır. Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz bittiğinde, büyük spor kulüpleri sezon öncesi hazırlık kampları için burayı tercih edecek. Bunun yanında Türkiye Kayak Federasyonu ile yarış takvimlerini planlarken, Uluslararası Kayak Federasyonundan da (FIS) şehrimize uluslararası yarışlar kazandırmak için temaslarımızı sürdürüyoruz. Havalimanından sadece 12 dakikada piste çıkılabilen dünyadaki ender merkezlerden biriyiz, tüm kayak ve doğa tutkunlarını Erzincan'a bekliyoruz."