Erzincan Emniyet Müdürlüğünden görevini tamamlayan dedektör köpek Naz için veda klibi

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görev yapan, operasyonlarımızın sessiz kahramanı narkotik köpeğimiz Naz, görev süresince gösterdiği üstün performans, özveri ve sadakatiyle teşkilatımızın gönlünde özel bir yer edindi. Görev süresince birlikte yaşanan nice anı, başarı ve güzel hatıranın ardından Naz'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."

Dedektör köpek Naz için hazırlanan veda klibi, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaşıldı:

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.