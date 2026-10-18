Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan-Erzurum kara yolundaki heyelan ve ekiplerin çalışması dronla görüntülendi

        Erzincan-Erzurum kara yolundaki heyelan ve ekiplerin çalışması dronla görüntülendi

        Erzincan-Erzurum kara yolundaki heyelanın büyüklüğü ve ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolun bir şeridini ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Erzincan-Erzurum kara yolundaki heyelan ve ekiplerin çalışması dronla görüntülendi

        Erzincan-Erzurum kara yolundaki heyelanın büyüklüğü ve ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolun bir şeridini ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalar dronla görüntülendi.

        Kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde bir süre önce meydana gelen heyelanın yolu kapatmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler aralıksız çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ekiplerinin havadan dron ile kaydettiği görüntülerde, meydana gelen heyelanın büyüklüğü gözler önüne serildi.

        Görüntülerde ayrıca karayolları ekiplerinin kapalı olan yolun tek şeridini ulaşıma açmak için iş makineleriyle yürüttüğü çalışma da yer aldı.

        Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kurtlarla yaban keçilerinin amansız mücadelesi kamerada
        Erzincan'da kurtlarla yaban keçilerinin amansız mücadelesi kamerada
        Erzincan'da dağlar sonbahar renklerine büründü
        Erzincan'da dağlar sonbahar renklerine büründü
        Erzincan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Erzincan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Erzincan Tulum Peynirinin adını taşıyan her ürün takip edilecek
        Erzincan Tulum Peynirinin adını taşıyan her ürün takip edilecek
        Kemaliye'de sağanak ve dolunun ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı
        Kemaliye'de sağanak ve dolunun ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı
        Erzincan'da 363 kahvehane ve çay ocağı denetlendi
        Erzincan'da 363 kahvehane ve çay ocağı denetlendi