Erzincan Valisi Aydoğdu, LGS'den tam puan alan 3 öğrenciyi ödüllendirdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan 3 öğrenciyi ödüllendirdi.



Mehmetçik Ortaokulu'ndan Ahmet Kaan Kılıç, Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu'ndan Gül Çelebi ile kentteki bir özel okuldan mezun olan Defne Deniz Altınbaş, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak kentte 500 puan alan öğrencilerden oldu.



Vali Aydoğdu, öğrencilerle Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek bir süre sohbet ettikten sonra gazetecilere, kentte öğrenim gören 3 öğrencinin tam puan almasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.





Aydoğdu, "Akademik başarıyla birlikte öğrencilerimizin ruh ikliminin, kalp ikliminin de iyi olması bence çok değerli. Onun için bu başarıda emeği olan öncelikle anne babalarımıza, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erzincan bu başarıları katlayarak devam ettirecektir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve öğretmenler tarafından öğrencilere bisiklet ile çeşitli hediyeler verildi.

