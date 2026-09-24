Erzincan'da 6,9 büyüklüğünde bölge düzeyi deprem tatbikatı yapıldı

Erzincan'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 23 afet grubu, 11 çevre il ve 1052 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikatta, senaryo gereği bölgede meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından hızla koordine olan ekipler afet bölgesine yönlendirildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada bir binanın altında kalan 2 kişiyi halat ve çeşitli teknik ekipmanlarla kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Tatbikatta ayrıca, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara ve yangına müdahale senaryoları canlandırıldı.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, senaryo gereği deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezi toplantı salonunda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Alanda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alan Aydoğdu, daha sonra çevre illerdeki valilerle konferans görüşmesi yaptı.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu test etmek ve olası bir deprem karşısında müdahale kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Senaryo gereği Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktaran Aydoğdu, "Depremin hemen ardından ilimiz ve ilçelerimizdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz harekete geçirilmiş, ilk 30 dakika içerisinde kriz merkezlerimiz toplanmış, ilgili ekiplerimiz görev yerlerine intikal ederek saha çalışmalarına başlamıştır." dedi.

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Aydoğdu, bu tatbikatla yalnızca müdahale kapasitelerini değil, haberleşme, koordinasyon, karar alma, arama-kurtarma, sağlık, barınma, tahliye ve KBRN başta olmak üzere afet yönetiminin tüm aşamalarındaki hazırlığı birlikte test ettiklerini anlattı.

Vali Aydoğdu, "Tatbikatımıza Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli başta olmak üzere bölge illerimizden ekiplerimiz katılıyor. Toplam 1052 personel ve 207 araçla sahadayız. Buradaki temel amacımız, afet yaşanmadan önce eksiklerimizi görmek, kurumlarımızın birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmek ve gerçek bir afet anında en hızlı, en doğru ve en koordineli şekilde müdahale edebilme kapasitemizi artırmaktır." diye konuştu.

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- "67 tatbikatın icraları gerçekleştiriliyor"

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise afetsellik düzeyi yüksek olan bu coğrafyada afet türlerinin her çeşidine yönelik hazırlıklarını tatbikatlarla artırarak üst seviyeye taşımaya gayret ettiklerini vurguladı.

Tatbikatlara ülke genelinde devam ettiklerini belirten Ergin, şöyle devam etti:

"2026'da AFAD Başkanlığı olarak bir ulusal düzey, 6 bölgesel düzey ve 60 da yerel düzeyde tatbikat yapıyoruz. 2026'da planladığımız tatbikatlar kapsamında toplamda 67 tatbikatın icraları gerçekleştiriliyor. Depremin diğer afet türlerinden daha farklı olan yanı, daha öncesinde haber alamadığınız, ihbarını alamadığınız, ne zaman olacağını bilemediğiniz bir afet türü olmasıdır.

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Diğer meteorolojik olaylarla meydana gelen sel, su baskınları gibi ya da çığ ve benzeri afetlere benzemeyen bir tarafı var. O nedenle de bunu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bölge illerimizde icra ediyoruz."

- Tatbikatlar hız kesmeden sürüyor

Bugüne kadar Edirne'de sel ve su baskınlarıyla ilgili tatbikatı icra ettiklerini anlatan Ergin, şunları kaydetti:

"Düzce'de depremle ilgili bölge tatbikatımızı icra ettik. Yine Kırıkkale'de geçen hafta endüstriyel kazalarla ilgili kimyevi ve petrol ürünlerinin, savunma sanayinin olduğu bölgemizde tatbikatımızı icra ettik. Bugün de yine burada, Erzincanımızda depremle ilgili tatbikatımızı, yani dördüncü bölge tatbikatımızı icra ediyoruz. Bundan sonra yine İzmir ve Artvin'de de bölge tatbikatlarımız olacak. 21 Ekim'de de inşallah ulusal düzey tatbikatımızı Marmara Bölgemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor."

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Eğitim ve tatbikat sahasında 2 enkaz, 1 KBRN ve 2 yangın olmak üzere 5 alanda tatbikat yapıldı.