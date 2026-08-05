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        Erzincan'da aranan 24 hükümlü ile 21 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Erzincan'da aranan 24 hükümlü ile 21 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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