Erzincan'da çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kışlacık köyünde bitişik haldeki müstakil evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye jandarma ile Kemaliye, Ağın ve Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 8 ev tamamen yandı.
İtfaiye ekiplerinin köyde soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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