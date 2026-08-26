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        Erzincan'da çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Erzincan'da çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Kışlacık köyünde bitişik haldeki müstakil evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine köye jandarma ile Kemaliye, Ağın ve Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 8 ev tamamen yandı.

        İtfaiye ekiplerinin köyde soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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