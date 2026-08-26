Erzincan'da çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine köye jandarma ile Kemaliye, Ağın ve Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kışlacık köyünde bitişik haldeki müstakil evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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