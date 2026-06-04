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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        K.G. idaresindeki 06 CNA 36 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi Salur köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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