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        Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 BCV 416 plakalı kamyonet devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.E.A (16), E.A (41), İ.A. (42) ve M.A. (67) ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.E.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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