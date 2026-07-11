Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 BCV 416 plakalı kamyonet devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.E.A (16), E.A (41), İ.A. (42) ve M.A. (67) ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.E.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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