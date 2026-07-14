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        Erzincan'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Erzincan'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


        R.Ö.E'nin (30) kullandığı 24 ACT 016 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolu Yuvadağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçtikten sonra tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Arzu E. (51) Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Arzu E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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