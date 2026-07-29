Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da hafif ticari araçla bisikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari araçla bisikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da, hafif ticari araçla bisikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Erzincan'da hafif ticari araçla bisikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da, hafif ticari araçla bisikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Ö.B. yönetimindeki 24 DV 311 plakalı hafif ticari araç ile Ö.E.T. (12) idaresindeki bisiklet, Cumhuriyet Mahallesi 431 Sokak'ta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bisiklet sürücüsü Ö.E.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        Italiano'dan rotasyon açıklaması!
        Italiano'dan rotasyon açıklaması!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Erzincan'da plastik malç uygulaması sebze üreticisine maliyet avantajı sağl...
        Erzincan'da plastik malç uygulaması sebze üreticisine maliyet avantajı sağl...
        İliç'te yatırım ve istihdam toplantısı
        İliç'te yatırım ve istihdam toplantısı
        Erzincan'da iki tır çarpıştı: Büyükbaş hayvanlar yola savruldu, 5 hayvan te...
        Erzincan'da iki tır çarpıştı: Büyükbaş hayvanlar yola savruldu, 5 hayvan te...
        Erzincan'da buğday hasadı sürüyor, biçerdöverler denetlendi
        Erzincan'da buğday hasadı sürüyor, biçerdöverler denetlendi
        15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Erzincan'da kampa girdi
        15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Erzincan'da kampa girdi
        Vali Aydoğdu, Çatalören köyünde talepleri yerinde dinledi
        Vali Aydoğdu, Çatalören köyünde talepleri yerinde dinledi