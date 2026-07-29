Erzincan'da, hafif ticari araçla bisikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.



Ö.B. yönetimindeki 24 DV 311 plakalı hafif ticari araç ile Ö.E.T. (12) idaresindeki bisiklet, Cumhuriyet Mahallesi 431 Sokak'ta çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bisiklet sürücüsü Ö.E.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

