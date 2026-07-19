Erzincan'da kiraz bahçelerinde üreticiler sezondan umutlu

ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da zirai don nedeniyle geçen yıl büyük kayıp yaşayan kiraz üreticilerinin yüzü, bu sezon artan verim ve yaklaşık 3 bin 500 tonluk rekolte beklentisiyle gülüyor.



İki yıl önce 3 bin 417 ton kiraz üretimi gerçekleştirilen kentte, 2025'te yaşanan zirai don nedeniyle üretim 437 tona kadar geriledi.



Zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan kentteki kiraz üreticilerinin, bu sezon uygun hava şartları ve artan verimle birlikte yeniden yüzü güldü.



Kiraz bahçelerinde hasat hareketliliğinin yaşandığı kentte, üreticiler ürünlerin sıcak havadan etkilenmemesi için gün doğmadan çalışmaya başlıyor.



- Kentte 2 bin dekar alanda kiraz üretiliyor



Bu sezon 2 bin dekar alanda yaklaşık 3 bin 500 ton kiraz üretimi hedefleniyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, Erzincan'ın mikroklima özellikleri ve tarımsal ürün çeşitliliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin öne çıkan illerinden biri olduğunu söyledi.



Bu avantajı birçok alanda değerlendirdiklerini ifade eden Koçaker, "Erzincan ilimizde başta kiraz, elma, kayısı gibi ürünler olmak üzere birçok meyve yetiştiriliyor, üretiliyor. Bunların da başlıcası şu anda ilimizde hasadı devam etmekte olan kiraz. Tabii kiraz üretimi Erzincan ili için çok kıymetli." dedi.



Geçen yıl yaşanan zirai donun üretimi ciddi şekilde etkilediğini belirten Koçaker, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl tüm ülkemizde yaşanan zirai dondan Erzincan ilimiz olarak biz de etkilendik. Erzincan ilimizde geçen sene yaklaşık 430 ton civarı kiraz hasat edebildik. Meyve ağaçlarımız zirai dondan ciddi manada etkilendiler ancak bu sene iklimin, yağışların düzenli gitmesiyle rekoltede ciddi bir artış öngörüyoruz. Bu seneki üretim hedefimiz, beklentimiz 3 bin 500 ton civarında olacak. Tabii Erzincan ilimizde yaklaşık 2 bin dekarlık bir arazide kiraz üretimi gerçekleştirilmekte. Ayrıca 120 bin civarı da kiraz ağacımız mevcut."



- Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya pazarlanıyor



Koçaker, kirazların başta Doğu Karadeniz olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere de gönderildiğini, sınırlı miktarda da ihracat yapıldığını anlatarak, "Hedefimiz inşallah bizim üretimimizdeki bu payın büyük bölümünü hem iç piyasamıza hem de yurt dışı pazarlara satabilmek ve çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği ürünleri daha yüksek fiyattan piyasaya sunabilmek." diye konuştu.



Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Bahçeliköy'deki 15 dönümlük kiraz bahçesinde üretim yapan 50 yaşındaki Cihan Evcan, geçen yıl yaşanan don olayları nedeniyle ürün alamadıklarını, bu yıl ise hem kiraz hem de kayısıda verimin yüksek olduğunu ifade etti.



Ürettikleri kirazları Erzincan Sebze Hali üzerinden Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize başta olmak üzere çevre illere gönderdiklerini belirten Evcan, "Başlangıç olmasına rağmen kiraz fiyatlarımız biraz düşük ama inşallah bundan sonra biraz daha iyi olur. Biz de emeğimizin karşılığını almış oluruz. Verim geçen yıla göre şükür bu sene daha iyi." şeklinde konuştu.



Kiraz hasadında çalışan 31 yaşındaki Kamile Basat da hasada sabah erken saatlerde başladıklarını kaydederek, "Bu sene hasat verimli. Biraz tehlikeli iş ama dikkat ediyoruz. Kiraz toplamada ağaçlara dikkat edilmeli. Tecrüben olacak. Hava serinken kiraz topluyoruz, sıcak olunca iş yavaşlıyor. Bu yüzden sabah erken saatlerde gelip saat 1'e kadar çalışıyoruz. Hem daha enerjik oluyoruz hem de hava serin oluyor." ifadelerini kullandı.

