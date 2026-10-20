Erzincan'da öğrencilerin güvenliği için denetim yapıldı

Uygulama sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen uygulamaya 6 ekip ve 12 personel katıldı. Denetimlerde okul çevresindeki araçlar denetlenerek şahısların sorgulamaları gerçekleştirildi.

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