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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        R.M. idaresindeki 06 FV 7339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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