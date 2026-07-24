Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. R.M. idaresindeki 06 FV 7339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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