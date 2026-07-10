Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. O.E’nin (49) kullandığı 24 UC 839 plakalı otomobil, Erzincan-Geyikli kara yolu Ekşisu mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.E, suya gömülen araçtan çıkıp otomobilin tavanı üzerinde ekiplerin gelmesini bekledi. Sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil de ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı.

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