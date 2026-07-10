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        Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

        Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

        Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        O.E’nin (49) kullandığı 24 UC 839 plakalı otomobil, Erzincan-Geyikli kara yolu Ekşisu mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü O.E, suya gömülen araçtan çıkıp otomobilin tavanı üzerinde ekiplerin gelmesini bekledi.

        Sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil de ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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