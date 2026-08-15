Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Erzincan'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde N.K. (68) yönetimindeki 24 FU 317 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen D.M. idaresindeki 24 FU 422 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaparken takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Takla atan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki G.K. (70) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Aktaş, 3. Ordu Komutanı olarak atandı
        MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Aktaş, 3. Ordu Komutanı olarak atandı
        Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Kıdemli Albay Altundarak atand...
        Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Kıdemli Albay Altundarak atand...
        Erzincan'da porsuklar tarlaları istila etti
        Erzincan'da porsuklar tarlaları istila etti
        Kemaliye'nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı
        Kemaliye'nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı
        Erzincan'da geleceğin tarım uzmanları yetişiyor
        Erzincan'da geleceğin tarım uzmanları yetişiyor
        Tedavi gören 6. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
        Tedavi gören 6. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti