Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da tır dorsesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da tır dorsesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Erzincan'da tır dorsesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        Yaylalarda başlayan emek, Erzincan tulum peyniri olarak sofralara ulaşıyor
        Yaylalarda başlayan emek, Erzincan tulum peyniri olarak sofralara ulaşıyor
        Refahiye'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
        Refahiye'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
        Erzincan'da traktör ile patpat çarpıştı: Köy muhtarı hayatını kaybetti
        Erzincan'da traktör ile patpat çarpıştı: Köy muhtarı hayatını kaybetti
        Erzincan'da arsa yangını büyümeden söndürüldü
        Erzincan'da arsa yangını büyümeden söndürüldü
        Kaymakam Hökelekli tarımsal üretimi sahada takip etti
        Kaymakam Hökelekli tarımsal üretimi sahada takip etti
        İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı
        İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı