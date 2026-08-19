Erzincan'da TRT Sinema Tırı yaklaşık 3 bin çocuğa sinema keyfi yaşattı

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen TRT Sinema Tırı, Erzincan'da yaklaşık 3 bin çocukla buluştu.

Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda 17 Ağustos'ta konuşlandırılan tırda oluşturulan özel sinema salonunda çocuklar, 3 gün boyunca TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izledi.

Gösterimlerde, "Rafadan Tayfa" ve "Nasreddin Hoca" başta olmak üzere çeşitli yerli animasyon filmleri yer aldı.

Film gösterimlerinin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Proje ile çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması, sinema deneyimi yaşamalarına katkı sağlanması ve yerli yapımlarla buluşturulması amaçlanıyor.

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Etkinlik, TRT Sinema Tırı'nın açık hava sinema gösterimi ile sona erdi.