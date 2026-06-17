Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durduruldu.

        Ekipler, otobüsteki şüpheli E.Ö'nün valizinde uyuşturucu dedektör köpeğiyle yaptıkları aramada 1 kilo 725 gram eroin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor

        Benzer Haberler

        Valiz zulasındaki eroini 'Naz' buldu
        Valiz zulasındaki eroini 'Naz' buldu
        Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Elektrik direğindeki yuva 23 yıldır leylek ailesine ev sahipliği yapıyor
        Elektrik direğindeki yuva 23 yıldır leylek ailesine ev sahipliği yapıyor
        TCDD'den Erzincan'da ilaçlama uyarısı
        TCDD'den Erzincan'da ilaçlama uyarısı
        Erzincan'da 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın görev yeri değişti
        Erzincan'da 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın görev yeri değişti
        Huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
        Huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı