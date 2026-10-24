Erzincan'da velilere yönelik güvenlik faaliyetleri gerçekleştirildi

Ekipler ayrıca vatandaşlara, genel güvenliği tehdit eden veya rahatsızlık duydukları asayiş olaylarıyla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Kentteki Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu, Munzur Ortaokulu, Osmangazi İlkokulu, Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu, Mimar Sinan Anaokulu, Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şemsettin Uçar İmam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlkokulunda düzenlenen faaliyetlerde velilere çocukların güvenliği, karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

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