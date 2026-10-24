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        Erzincan'da yağıştan zarar gören köy yolları ve altyapı için çalışma yürütülüyor

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yoğun yağışlar nedeniyle mezra yolları, içme suyu ve elektrik hatlarında hasar oluşan Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:44 Güncelleme:
        Erzincan'da yağıştan zarar gören köy yolları ve altyapı için çalışma yürütülüyor

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yoğun yağışlar nedeniyle mezra yolları, içme suyu ve elektrik hatlarında hasar oluşan Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.

        Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve ilgili birim amirlerinin eşlik ettiği Aydoğdu, ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Aydoğdu, daha sonra Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve köy sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Aydoğdu, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), Aras EDAŞ ve Telekom başta olmak üzere ilgili kurumların ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

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        Köy sakinlerinin talep, sorun ve önerilerini de dinleyen Aydoğdu, iletilen konuların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanması için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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