Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da yetiştirilen balık yavruları Türk somonu olarak dünyaya açılıyor

        Erzincan'da yetiştirilen balık yavruları Türk somonu olarak dünyaya açılıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Zengin su kaynaklarıyla su ürünleri yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da üretilen alabalık yavruları, Karadeniz ve iç sulardaki tesislere gönderilerek Türk somonu üretim zincirine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Erzincan'da yetiştirilen balık yavruları Türk somonu olarak dünyaya açılıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Zengin su kaynaklarıyla su ürünleri yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da üretilen alabalık yavruları, Karadeniz ve iç sulardaki tesislere gönderilerek Türk somonu üretim zincirine katkı sağlıyor.

        Kentteki baraj gölleri ve yetiştiricilik tesislerinde sürdürülen üretim faaliyetlerinde Tercan Barajı, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

        Kafeslerde belirli büyüklüğe ulaştırılan yavrular, farklı illerde porsiyonluk hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

        - "Yaklaşık 62 milyon yavrulu bir kapasitemiz var"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının yalnızca bitkisel ve hayvansal üretim alanında değil, su ürünleri üretimi ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Kentte hem avcılık hem de yetiştiricilik faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Koçaker, şöyle devam etti:

        "Yetiştiricilikte şu an kapasitemizin yüzde 25'ini kullanıyoruz. Yaklaşık 62 milyon yavrulu bir kapasitemiz var. 15 milyon yavru bu yıl Erzincan genelinde bulunan yetiştiricilik tesislerimize nakledildi. Erzincan yine doğal kaynakları açısından zengin bir il. Biz burada daha çok porsiyonluk üretim değil, kuluçka tesisleri ve 3-5 gramlık porsiyona kadar yavruların büyütülmesini sağlayan tesislere sahibiz. Burada üretilen bu yavru balıklar gerek deniz kıyılarımızda bulunan yetiştiricilik tesislerine gerekse yine iç göletlerimizde bulunan tesislere porsiyon haline getirilmek üzere naklediliyorlar. Burada porsiyon haline gelen ürünler de yurt dışına ihraç ediliyor."

        Su ürünleri yetiştiriciliğinde Tercan Barajı'nın önemine değinen Koçaker, "İlimizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yaklaşık yüzde 80'lik bölümü bu baraj göletimizde gerçekleştiriliyor." dedi.

        Bakanlığın su ürünleri üretimi planlamasına da değinen Koçaker, "Su ürünleri planlaması kapsamında bize birtakım kotalar verilmekte. Biz bu kotalar kapsamında burada üretimler gerçekleştiriyoruz. Bu üretilen ürünlerin büyük bölümü yurt içi piyasada değerlendirilmekle beraber yine ülkemiz su ürünleri ihracatında ve su ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi bir ülke haline gelmeye başladı. Dolayısıyla burada yetiştirilen bu yavru balıklar da ülkemizin ihraç ettiği porsiyonluk balıkların öncülleri olarak gerçekleştirilmekte." şeklinde konuştu.

        - "Emek veriyoruz, aynı çocuk gibi büyütüyoruz"

        Tercan Barajı'nda 21 yıldır kafes balıkçılığı yapan üretici Şükrü Adam da nisan ayında aldıkları yavru balıkların yetiştirilme süreçlerini anlatarak, "Emek veriyoruz, aynı çocuk gibi büyütüyoruz. Her gün sabah akşam buradan ayrılamıyoruz, sevk edene kadar." ifadelerini kullandı.

        Tercan Barajı'nda balık yetiştiriciliğinin önemini işaret eden Adam, "Balık yetiştiriciliği için gerçekten de çok güzel bir baraj. Özellikle yaz barajı Türkiye'de fazla yok ama bizde var. Şükürler olsun balığa da bir şey olmuyor, hastalanmıyor, ölmüyor. Elazığ'a, Samsun'a, Sinop'a, Rize ve Trabzon'a veriyoruz. Bu balıklar orada somon olup yurt dışına gidiyor." diye konuştu.

        Barajdaki bir tesisin sorumlusu Ozan Can ise tesislerinin yıllık 1000 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydederek, Elazığ'dan getirilen 3-5 gram ağırlığındaki yavruları yaklaşık 500 gram seviyesine ulaştırdıktan sonra yeniden Elazığ ve Karadeniz Bölgesi'ndeki tesislere sevk ettiklerini anlattı.

        Can, 4 sezondur Tercan'da üretim yaptıklarını dile getirerek, "Suyu, havası güzel. Alabalık açısından gayet güzel bir baraj. Balığı güzel yetiştiriyoruz, en az zayiatla çıkıyoruz buradan. Tercan Barajı alabalık yetiştiriciliği için çok önemli ve çok güzel bir bölge." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Elmaköy'deki tarla yangını büyümeden söndürüldü
        Elmaköy'deki tarla yangını büyümeden söndürüldü
        Traverten set gölü Otlukbeli doğaseverlerin gözdesi
        Traverten set gölü Otlukbeli doğaseverlerin gözdesi
        Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
        Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
        Kemah Huzurevi sakinleri Semiha Yıldırım ile buluştu
        Kemah Huzurevi sakinleri Semiha Yıldırım ile buluştu
        Erzincan'da evde sağlık hizmetlerinde koordinasyon ele alındı
        Erzincan'da evde sağlık hizmetlerinde koordinasyon ele alındı
        Erzincan'da spor organizasyonları öncesi güvenlik önlemleri ele alındı
        Erzincan'da spor organizasyonları öncesi güvenlik önlemleri ele alındı