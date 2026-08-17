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        Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Erzincan’da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

        Erzurum’dan Mersin’e giden M.G’nin kullandığı 25 ES 581 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü kavşağı mevkisinde M.E.S. idaresindeki 46 AAC 463 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada 3’ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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