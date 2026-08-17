Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kazada 3’ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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