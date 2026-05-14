        Erzincan'daki Karasu Nehri'nde yasa dışı avcılık denetimi yapıldı

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Karasu Nehri'nde yasa dışı avcılığa yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 14.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Kemaliye ilçe merkezi ile köy sınırlarından geçen Karasu Nehri'nde yapılan denetimlere Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemaliye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.

        Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, av yasağına aykırı faaliyetlerin önlenmesi, su ürünleri varlığının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

        Denetimler sırasında yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen ağ ve çeşitli av araçları tespit edilerek toplatıldı. El konulan malzemeler ekipler tarafından imha edildi.

        Kemaliye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, doğal kaynakların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

