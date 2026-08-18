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        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun ihracat ağı genişliyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak bilinen maden suyunda, yaz aylarında artan talebi karşılamak amacıyla üretim hızlandırıldı, yurt dışındaki pazar ağı da genişletiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun ihracat ağı genişliyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak bilinen maden suyunda, yaz aylarında artan talebi karşılamak amacıyla üretim hızlandırıldı, yurt dışındaki pazar ağı da genişletiliyor.

        Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait fabrikada üretilen maden suyuna, sıcak havaların etkisiyle yurt içinden gelen talep arttı.

        Hazmı kolaylaştıran, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gideren maden suyunun sade, limonlu, mandalinalı, narlı ve elmalı türleri de üretiliyor.

        Yıllık yaklaşık 12 milyon şişe üretim yapılan fabrikada, ürünlerin yüzde 18'i Hollanda, İsviçre, Belçika, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Afganistan'a ihraç ediliyor.

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        Yurt dışı pazar ağının da genişletilmesi için İran, Suriye ve Irak'a yönelik ihracat çalışmaları sürdürülüyor.

        - "Saatte 10 bin adet üretim yapmaktayız"

        Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, kentin önemli markalarından biri haline gelen maden suyunun ihracat ağını genişletmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        İran, Suriye ve Irak'a kısa süre içinde ürün göndermeye başlayacaklarını belirten Çeribaşı, şunları kaydetti:

        "Yaz sezonu dolayısıyla yoğun bir üretim dönemi geçirmekteyiz. Ülke içine ve dışına ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda saatte 10 bin adet üretim yapmaktayız. Bu üretim ağımızı genişletebilmek, sayımızı, hızımızı artırabilmek için kalkınma ajanslarına verdiğimiz yeni projelerle önümüzdeki sezona saatte 25 binin üzerine çıkarak ve 24 saat çalışarak daha hızlı, daha çok üretime kavuşacağız."

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        Çeribaşı, üretimin yaklaşık yüzde 18'inin ihraç edildiğini dile getirerek, "Doğu pazarına Afganistan ile girmiştik. Şimdi İran ve Suriye ile pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Saatte yaklaşık 10 bin, aylık da 1 milyona yakın bir üretimimiz var. Sıcaklıklarla talep çok ciddi bir şekilde arttı. Özellikle bu sezon saniye bile boşluk vermeden üretimimize devam ediyoruz ki ancak ürünlerimizi yetiştirebilelim. Üretimimizi artırarak her eve girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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