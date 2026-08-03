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        Genç girişimci TKDK desteğiyle kurulan aile işletmesini büyütüyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Tercan ilçesinde genç girişimci Bilal Akyıldız, üniversite eğitiminin ardından devraldığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan aile işletmesini büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Genç girişimci TKDK desteğiyle kurulan aile işletmesini büyütüyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Tercan ilçesinde genç girişimci Bilal Akyıldız, üniversite eğitiminin ardından devraldığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan aile işletmesini büyütüyor.

        Tercan'da 2014'te TKDK'nin yüzde 70 hibe desteğiyle yaklaşık 500 bin avroluk yatırımla kurulan büyükbaş hayvancılık işletmesi faaliyetlerine devam ediyor.

        Genç girişimci Akyıldız, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra babası Enver Akyıldız'dan devraldığı işletmeyi 4 yıldır büyütmeye çalıştığını söyledi.

        Damızlık sığır yetiştiriciliği yaptıklarını anlatan Akyıldız, "Gerek düve olarak dişi materyal gerekse tohumluk erkek materyal olarak üretim yapıyoruz. İşletmemizin ihtiyaç duyduğu ham maddenin büyük bir çoğunluğunu kendimiz dışarıda arazi ekimi gerçekleştirerek sağlamaktayız. İşletmemizde birinci sınıf damızlık hayvan yetiştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

        Akyıldız, devlet desteğinin çok faydasını gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Gençlere, benim yaşıtlarıma ve arkadaşlarıma gerçekten tavsiye ederim. Yani sadece memuriyetliği bir çözüm yolu gibi görmesinler. Cesur, girişimci olsunlar. Her türlü destekten faydalanmak için fırsat kollasınlar. Azimle gayretle çalışmaya devam. Yeter ki üretmek istesinler. Devletimiz her türlü desteği sağlamakta. Devletten almış olduğumuz desteklemelerle burada ailemizle profesyonel bir şekilde üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

        - Erzincan'da yaklaşık 126 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise Erzincan'da yaklaşık 126 bin büyükbaş hayvan varlığının bulunduğunu, Bakanlığın üretim planlaması modeli kapsamında da şehrin hem et hem de süt üretim havzasında olduğunu kaydetti.

        Kent için büyükbaş hayvancılığın önemini vurgulayan Koçaker, bu işletmenin yatırım sürecine ilişkin de bilgi vererek, "İlk kurulduğunda besi işletmesi olarak kurulmuş olmasına rağmen şu an burası kombine bir işletme statüsünde. Yani arkamda hem besi hayvanları hem de süt hayvanları var. İşletmemizde hem et üretimi hem süt üretimi gerçekleştirilmekte." diye konuştu.

        Şehirde burası gibi kombine işletmelerin bulunduğunu dile getiren Koçaker, "Bakanlık olarak işletmelerde doğan buzağıların desteklenmesi, işletmelere sağladığımız diğer destekleri, aşılama çalışmalarımız, veteriner hekim hizmetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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