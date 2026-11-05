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        Girlevik'te imar planı için itiraz süreci 9 Kasım'da sona eriyor

        Erzincan'ın önemli doğal ve turistik alanlarından Girlevik Şelalesi ve çevresini kapsayan koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesine ilişkin itiraz süreci 9 Kasım 2026'da sona erecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Girlevik'te imar planı için itiraz süreci 9 Kasım'da sona eriyor

        Erzincan'ın önemli doğal ve turistik alanlarından Girlevik Şelalesi ve çevresini kapsayan koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesine ilişkin itiraz süreci 9 Kasım 2026'da sona erecek.

        Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Merkez ilçeye bağlı Girlevik Köyü sınırlarında bulunan Girlevik Şelalesi ve çevresine yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesi 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

        Askıya çıkarılan düzenleme kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının revizyonu ve ilavesi kamuoyunun incelemesine sunuldu.

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        Planların, Girlevik Köyü'nde bulunan 130 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 27 ila 37 numaralı parseller ile tescil harici alanları kapsadığı bildirildi.

        11 Ekim 2026'da başlayan askı süreci 9 Kasım 2026'da sona erecek. Bu süre içerisinde taşınmaz sahipleri ve diğer ilgililer, planları inceleyerek mevzuat kapsamında itirazlarını ilgili kuruma iletebilecek.

        İmar planına ait pafta, harita ve plan notları, İzzetpaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:10 adresinde bulunan Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde incelenebilecek.

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