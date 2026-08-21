Milli atıcı Galip Berat Afal 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Avrupa ve Türkiye dereceleri bulunan milli atıcı Galip Berat Afal, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan ve 9 yıldır atıcılıkla ilgilenen 23 yaşındaki Afal, 3 yıldır da milli takım forması giyiyor.

Kariyerinde 30'dan fazla Türkiye şampiyonluğu, yaklaşık 8 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Afal, son olarak Polonya'nın Wroclaw​​​​​​​ kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek erkekler takımında Yusuf Efe Kaplan ve Abdullah Eren Yıldız ile birlikte mücadele ederek Avrupa üçüncülüğü elde etti.

REKLAM

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Galip Berat Afal, AA muhabirine, 9 yıldır atıcılık sporunu yaptığını ve 3 yıldır da milli takım kariyerinin devam ettiğini söyledi.

- "Altın madalya ile tekrar ülkeme dönmeyi çok istiyorum"

Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda takımla birlikte elde ettiği üçüncülük nedeniyle gurur ve mutluluk yaşadığını belirten Afal, şunları kaydetti:

"Hedeflerim her zaman daha iyisi olmak. Erzincan'ın, Türkiye'nin adını, bayrağımızı en üstlerde tutmak. Bunun için 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanıyorum. Büyük bir hazırlık sürecimiz var, umarım olimpiyatlarda gülen biz olacağız. Altın madalya ile tekrar ülkeme dönmeyi çok istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

REKLAM

Afal, antrenörleriyle birlikte planlı ve programlı bir şekilde antrenmanlarına devam ettiğini ifade ederek "Gerek diyetisyenlerimiz gerek psikologlarımızla büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve umarım gülen taraf biz olacağız. Atıcılık branşının bir sporcuya katacağı en büyük özellik sakinlik ve dinginliktir. Sakinlik, sakin bir kafa birçok problemi aşmanızda size çok yardımcı olacak ve atıcılık bunu sağlayan en güzel faktörlerden biri. Kesinlikle benden küçük kardeşlerime tavsiye edebileceğim en güzel sporlardan biridir." dedi.

- "Hedeflerimiz buradaki bütün sporcularımızı milli takım sporcusu yapmak"

REKLAM

Atıcılık milli takım antrenörü Sena Nurefşan Ekineken ise 10 yaş ve üstü lisanslı sporcularla eğitimlere devam ettiklerini dile getirdi.

Yaz okullarında 100'e yakın sporcu bulunduğunu anlatan Ekineken, şöyle konuştu:

"Lisanslı 25-30 kişilik bir kadromuz mevcut. Bu kadroyla bu yıl içindeki bütün müsabakalara katıldık. En az 20 sporcuyla ulusal müsabakalarda madalyalarla Erzincan'ımıza geri döndük. Şu anda zaten Galip Berat Afal uluslararası müsabakada Avrupa üçüncüsü olarak Erzincan'a geldi, bunun gururunu yaşıyoruz. Hedeflerimiz buradaki bütün sporcularımızı milli takım sporcusu yapmak." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Aktif olarak farklı illerde görevlerinden dolayı milli sporculuğa devam eden sporcularının da olduğunu vurgulayan Ekineken, "Kadromuzda şu an 4 milli takım sporcumuz var. Temel hedefimiz, geri kalan ulusal müsabakalarda derece yapan sporcularımızı da uluslararası müsabakalarda yarıştırmak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek." değerlendirmesinde bulundu.