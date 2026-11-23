Polis ekipleri esnafı trafik kurallarına karşı bilgilendirdi
Erzincan'da polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Erzincan’da polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Ordu, Fevzipaşa, Nermi Tonbul ve Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut caddelerinde faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi.
Çalışma kapsamında esnafa yol ve kaldırımların duba ve benzeri materyallerle işgal edilmemesi, çift sıra park yapılmaması ve motosikletli kuryelerin kask ile koruyucu ekipman kullanmasının önemi anlatıldı.
Ekipler, bilgilendirme faaliyetinde esnafa trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.