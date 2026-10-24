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        Vali Aydoğdu, üzüm hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm hasadı yapan üretici Harun Güven'i ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Vali Aydoğdu, üzüm hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm hasadı yapan üretici Harun Güven'i ziyaret etti.

        Beraberindeki birim amirleriyle köye gelen Aydoğdu, üzüm bağında üretici Güven ile bir süre sohbet ederek bağ bozumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Tarımın ve üretimin önemine değinen Aydoğdu, Erzincan'ın ve Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı sağlayan çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Aydoğdu, üreticilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi ve bol kazanç sağlaması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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