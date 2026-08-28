AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Eskişehir Aile Pikniği hazırlıklarını inceledi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri Geleneksel Eskişehir Aile Pikniği öncesinde Dede Korkut Parkı'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleriyle Dede Korkut Parkı'nı ziyaret ederek piknik öncesinde yürütülen çalışmaları inceleyen Albayrak, gazetecilere, geçen yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonda yaklaşık 24 bin kişi ağırladıklarını belirterek, bu yıl da benzer bir program hazırladıklarını bildirdi.

Pikniği 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediklerini kaydeden Albayrak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da beraber kutlamak istiyoruz. Sabah aile pikniğimizi Eskişehirli vatandaşlarımızla yapmak, akşam ise güzel bir konserle bunu taçlandırmak için planlamamızı yaptık." dedi.

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Albayrak, teşkilat olarak piknik için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, organizasyonun 30 Ağustos Pazar günü saat 11.30'da başlayıp saat 23.00'e kadar devam edeceğine değindi.

Tüm Eskişehirlileri etkinliğe davet eden Albayrak, "Dede Korkut Parkı Eskişehirlilerindir. Onun için tüm Eskişehirlileri buraya davet ediyoruz. Bu güzel günü hep beraber yaşamak ve güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Çocuklarımıza özel yerler hazırlanacak. Çocuklarımızla beraber özel çekilişlerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.