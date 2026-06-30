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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, vatandaşlara aşure ikram etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, vatandaşlara aşure ikram etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Muharrem ayı dolayısıyla il binası çevresindeki vatandaşlar ile İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda aşure ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:14 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, vatandaşlara aşure ikram etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Muharrem ayı dolayısıyla il binası çevresindeki vatandaşlar ile İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda aşure ikramında bulundu.

        Albayrak, Muharrem ayının bereketiyle paylaşılan her lokmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

        İl binasının çevresindeki komşulara gerçekleştirilen ikramın ardından, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda vatandaşlara aşure dağıttıklarını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

        "Paylaştıkça çoğalan kardeşliğimizin tüm şehrimize ve ülkemize huzur getirmesini diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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