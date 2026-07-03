AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan İl Halk Kütüphanesi paylaşımı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, dijital platformlarda yayımladıkları "2026 Eskişehir'i Anlatır" video serisinin yeni bölümünde İl Halk Kütüphanesi'ni tanıttıklarını bildirdi.



Albayrak, açıklamasında, Eskişehir'in değerlerini dijital mecralarda tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.



Video serisinin yeni durağının, gençlerin ve kitapseverlerin önemli buluşma noktalarından biri olan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi olduğunu ifade eden Albayrak, kütüphanenin şehrin kültürel hafızasını yansıtan önemli yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.



Kütüphanenin 1 Eylül 2021 tarihinde hizmete açıldığını hatırlatan Albayrak, yaklaşık 9 bin metrekarelik modern ve teknolojik hizmet alanına sahip tesisin, çağın ihtiyaçlarına uygun yaşam merkezi olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.



Albayrak, kütüphanede 168 bini aşkın kitap ve materyalin bulunduğuna değinerek, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerleriyle bezenmiş bir neslin inşası için gayret gösteriyoruz. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi gibi vizyon projeler, gençlerimizin geleceğine yaptığımız yatırımlardan yalnızca biridir. '2026 Eskişehir'i Anlatır' serimiz aracılığıyla, şehrimize değer katan icraatlarımızı ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya, Eskişehir'imizin değerlerini en güçlü şekilde anlatmaya devam edeceğiz."

