AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Tepebaşı'nda üyeleri evlerinde ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Tepebaşı ilçesinde parti üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen hane ziyaretleri kapsamında Batıkent Mahallesi'nde temaslarda bulundu.

Nuray Aksu, Çiğdem Özkan, Emine Bozdemir ve Meryem Sarıkaya'nın hanelerine misafir olan Gürcan'a, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Uzunlar eşlik etti.

Ziyaretlerde üyeler ve aileleriyle bir araya gelen Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. AK Parti'ye verdikleri destek dolayısıyla üyelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, hane ziyaretlerinin teşkilat ile üyeler arasındaki bağı daha da güçlendirdiğini belirterek, "AK Parti, gücünü milletinden alan büyük bir gönül hareketidir. Üyelerimiz bu büyük ailenin en kıymetli gücüdür. Hanelerimizde kurduğumuz her temas, paylaştığımız her fikir ve dinlediğimiz her görüş bizim için son derece değerlidir. Milletimizle omuz omuza, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize aynı inanç ve kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcan, Batıkent Mahallesi'ndeki ziyaretlerde kendilerini misafir eden üyelere ve ailelerine teşekkür ederek, teşkilatın üyelerle doğrudan temasını güçlendiren hane buluşmalarının önemini vurguladı.