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        AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları'ndan Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizliği

        AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları tarafından, çevre bilincini artırmak amacıyla Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:09 Güncelleme:
        AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları'ndan Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizliği

        AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları tarafından, çevre bilincini artırmak amacıyla Kanlıkavak Parkı'nda çevre temizliği yapıldı.

        İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı etkinlikte, sıfır atık hedefleri doğrultusunda parkta bulunan atıklar toplandı.

        Tağayer, yaptığı açıklamada, çevreyi koruyan ve sosyal fayda sağlayan projeleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

        Kanlıkavak Parkı'nda gençlerle çevre temizliği yaptıklarını ifade eden Tağayer, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ettiklerini kaydetti.

        Doğayı koruyan çalışmalarla çevreye ve topluma katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Tağayer, "AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları olarak her hafta bir parkta çevre temizliği yapmayı hedefliyoruz. 'Temiz çevre, temiz insan' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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