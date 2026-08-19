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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti'li Albayrak, Eskişehir'deki deprem yardımlarına ilişkin iddiaların açıklanmasını istedi

        AK Parti'li Albayrak, Eskişehir'deki deprem yardımlarına ilişkin iddiaların açıklanmasını istedi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından dönemin CHP'li belediyelerince depremzedelere ulaştırılmak üzere toplandığı belirtilen yardımlara ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:22 Güncelleme:
        AK Parti'li Albayrak, Eskişehir'deki deprem yardımlarına ilişkin iddiaların açıklanmasını istedi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından dönemin CHP'li belediyelerince depremzedelere ulaştırılmak üzere toplandığı belirtilen yardımlara ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediyesi'nde ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet veren aşevi üzerinden daha önce gündeme gelen tartışmalara değinerek, depremzedeler için toplandığı belirtilen yardımlara ilişkin iddiaların da açıklanması gerektiğini ifade etti.

        Söz konusu iddiaların CHP'nin mevcut Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç tarafından da gündeme getirildiğini belirten Albayrak, yardımların toplanma ve kullanılma sürecine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

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        Şehrin çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, kültürüyle, sanayisiyle, üniversiteleriyle anılmayı hak ettiğini ifade eden Albayrak, "Ne kadar para toplandı? Nereye harcandı? Depremzedelere ne kadar gönderildi? Gönderildiyse dekontu nerede? Bunların cevabı laf kalabalığı değil, belgedir. Yetimin lokması da milletin parası da depremzedenin emaneti de sahipsiz değildir. Biz bu yüz kızartıcı iddiaların üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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