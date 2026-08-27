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        Anadolu Üniversitesi GSF özel yetenek sınavlarına 2 bin 271 aday kayıt yaptırdı

        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde (GSF), 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenen özel yetenek sınavlarına 2 bin 271 aday kayıt yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi GSF özel yetenek sınavlarına 2 bin 271 aday kayıt yaptırdı

        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde (GSF), 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenen özel yetenek sınavlarına 2 bin 271 aday kayıt yaptırdı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavların ilk gününde "Grafik Sanatlar" ve "Seramik" bölümleri ile bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek "Geleneksel Türk Sanatları" bölümünün alan sınavları gerçekleştirildi.

        Sınavlar, bugün "Çizgi Film ve Animasyon", "Baskı Sanatları ve Cam", 28 Ağustos'ta ise "Resim ve Heykel" bölümlerinin alan sınavlarıyla devam edecek.

        Bölüm tercihleri kapsamında Resim Bölümü'ne 1103, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne 1021, Grafik Sanatlar Bölümü'ne 734, Heykel Bölümü'ne 437, Seramik Bölümü'ne 274, Baskı Sanatları Bölümü'ne 174, Cam Bölümü'ne 108 ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne 103 başvuru yapıldı.

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        Özel yetenek sınavlarında bölüm bazında en yüksek puanla yerleşen öğrenciler, Anadolu Sanata Destek Bursu kapsamında desteklenecek.

        Burs kapsamında öğrencilere uluslararası sanat organizasyonlarına katılım için 20 bin liraya kadar destek sağlanacak. Öğrenciler ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan yemekhane desteğinden de yararlanabilecek.

        Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından fakültenin "gsf.anadolu.edu.tr" internet adresinden duyurulacak.

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