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        Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Avustralya'da temaslarda bulundu

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Avustralya'nın Sidney ve Melbourne kentlerinde gerçekleştirdiği temaslarda üniversitenin uluslararası eğitim imkanlarını ve Açıköğretim Fakültesinin yurt dışındaki programlarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Avustralya'da temaslarda bulundu

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Avustralya'nın Sidney ve Melbourne kentlerinde gerçekleştirdiği temaslarda üniversitenin uluslararası eğitim imkanlarını ve Açıköğretim Fakültesinin yurt dışındaki programlarını tanıttı.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Adıgüzel programı kapsamında Türkiye'nin Sidney ve Melbourne başkonsoloslukları, Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri, üniversiteler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Avustralya'daki Türk toplumunun temsilcileriyle görüştü.

        Gelibolu Türk Kültür Vakfı Başkanı Dr. Abdurrahman Asaroğlu'nun ev sahipliğindeki programda, Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğretim deneyiminin Avustralya'daki Türk toplumuna ulaştırılması, Türk dili ve kültürüyle bağların güçlendirilmesi ve yeni akademik iş birliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

        Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş ve Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık ile görüşen Adıgüzel, Türk toplumunun yükseköğretime erişimi ve gençlerin Türkiye ile akademik ve kültürel bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

        Adıgüzel, Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Temsilcisi Tacettin Talha Günaydın ile görüşerek, Sidney ve Melbourne'deki Maarif okullarını ziyaret etti.


        Görüşmelerde Açıköğretim Fakültesinin yurt dışı programları ile gençlere yönelik eğitim fırsatları ele alındı.

        - Türk Dili ve Kültürü programı için iş birliği gündemde

        Sidney Üniversitesinde, Avustralya Notre Dame Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Türk toplumunun eğitim ihtiyaçları ve gençlerin Türk dili ve kültürüyle bağlarının güçlendirilmesi değerlendirildi.

        Toplantıda, Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programının Avustralya'daki üniversitelerde öğrenim gören Türk kökenli gençlere İkinci Üniversite kapsamında sunulması konusunda iş birliği imkanları görüşüldü.

        Adıgüzel ayrıca Open Universities Australia yetkilileriyle yaptığı görüşmede açık ve uzaktan öğretim alanında deneyim paylaşımı, çevrim içi derslerin sunulması ve yeni öğrenme fırsatlarının oluşturulmasına yönelik potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdi.

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