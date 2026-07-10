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        Anadolu Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği Lisans Programı ilk öğrencilerini kabul edecek

        Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Veri Bilimi ve Analitiği Lisans Programı ile 2026-2027 akademik yılı güz döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği Lisans Programı ilk öğrencilerini kabul edecek

        Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Veri Bilimi ve Analitiği Lisans Programı ile 2026-2027 akademik yılı güz döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirmek ve veri odaklı alanlarda artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen programın eğitim dili tamamen İngilizce olacak.

        Dekanlığını vekaleten Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün yürüttüğü Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan program, üniversitenin dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı vizyonunu desteklemeyi hedefliyor.

        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kriterleri doğrultusunda hazırlanan 4 yıllık lisans programında, temel bilgisayar ve bilişim derslerinin yanı sıra verinin matematiksel ve istatistiksel temellerine yönelik eğitim verilecek. Müfredatta makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri madenciliği ve yapay zeka etiği gibi güncel dersler yer alacak.

        Program kapsamında öğrenciler, hazır algoritmaları kullanmanın yanında istatistiksel modelleri ve makine öğrenmesi algoritmalarını tasarlama, test etme ve hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirme becerisi kazanacak. Python ve R programlama dilleri ileri düzeyde öğretilecek ve çok kriterli karar verme yöntemleriyle analitik problemlerin çözümüne yönelik uygulamalara yer verilecek.

        "Tekrarlanabilir Araştırma ve Akademik Yayıncılık" dersi kapsamında ise öğrenciler, LaTeX, Markdown ve Quarto gibi bilimsel raporlama araçlarını kullanarak uluslararası standartlarda akademik çıktı hazırlama yetkinliği edinecek.

        Program mezunlarının savunma sanayi, bankacılık ve finans, kamu bilişim sistemleri, sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere veri odaklı karar alma süreçlerinin yürütüldüğü birçok sektörde görev alması ön görülüyor.

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