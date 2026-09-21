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        Anadolu Üniversitesinde oryantasyon sürüyor

        Anadolu Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon programları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesinde oryantasyon sürüyor

        Anadolu Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon programları devam ediyor.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği" Sinema Anadolu Sokağı'nda başladı.

        Üniversitenin farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, Stant Şenliği kapsamında açtıkları stantlarda çalışmalarını ve faaliyet alanlarını öğrencilere tanıttı.

        Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik kulüpler hakkında bilgi edinirken kulüp üyeleriyle de bir araya gelme fırsatı buldu.

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        - Rektör Adıgüzel öğrencilerle bir araya geldi

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği kapsamında Sinema Anadolu Sokağı'nda kurulan stantları ziyaret etti.

        Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Emre Çömlekçi de etkinlik alanında yer alarak öğrenci kulüpleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi alan ve öğrencilerle sohbet eden Rektör Adıgüzel, öğrencilerin görüş ve beklentilerini dinledi.

        Üniversite yaşamının akademik eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de zenginleştiğine dikkati çeken Rektör Adıgüzel, öğrenci kulüplerinin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine ve üniversite yaşamına aktif şekilde katılmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

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        "Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği", 25 Eylül'e kadar Sinema Anadolu Sokağı'nda devam edecek.

        Şenlik boyunca öğrenciler, ilgi duydukları kulüplere katılabilecek.

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