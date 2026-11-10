Anadolu Üniversitesinden sınav haftasında öğrencilere sıcak ikram

Anadolu Üniversitesi, sınav döneminde yoğun tempoda ders çalışan öğrencilerine kampüste ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramında bulunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kütüphane ve Merkez Yemekhane'nin üst kat girişinde 21.00-23.00 saatlerinde gerçekleştirilen ikramlar, özellikle gece saatlerinde ders çalışan öğrencilerden ilgi görüyor.

Uygulama sayesinde öğrenciler, derslerine ara verdiklerinde kampüs dışına çıkmadan sıcak içecek ve çorba ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kısa molalarla dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, sınav hazırlıklarını kampüste sürdürüyor.

İkramlardan yararlanan öğrenciler, üniversitenin sağladığı desteğin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

REKLAM

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Sude Nur Tut, kütüphanede ders çalışırken sunulan ikramların kendilerine iyi geldiğini kaydederek, "Karnımız acıkmıştı ve enerjimiz bitiyordu. Bu imkanı sağladığı için rektörümüze ve okulumuza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zeynep Ertem ise çorba, çay ve kahve ikramının kendileri için kolaylık sağladığını belirterek, "Ders aralarında çıkıp gelip bu imkanlardan faydalanabiliyoruz. Üniversitemize bu konuda çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizce İşletme Bölümü öğrencisi İpek Büyük de uygulamanın sınavlara hazırlanma sürecinde kendilerine motivasyon sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

REKLAM

"Üniversitemizin öğrencilere çorba, kahve ve çay ikramında bulunması sınavlara hazırlanma sürecimizde bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Üniversitemizin öğrencilerini düşündüğünü hissettik. Bu güzel uygulama için teşekkür ederiz."

İlk kez kütüphanede gece geç saatlere kadar ders çalıştığını belirten Sosyoloji Bölümü öğrencisi Emre Tüfekçi, çorba ve kahve ikramı sayesinde arkadaşıyla ders hakkında konuştuğunu ifade etti.

Anadolu Üniversitesinin ücretsiz ikram uygulamasının 15 Kasım Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.