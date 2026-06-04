CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında Hayvan Hakları Kanunu'ndaki değişiklik teklifine yönelik basın açıklamasında kullandığı ifadeleri nedeniyle "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan iddianame düzenlendi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ın, 20 Temmuz 2024 yılında Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlediği basın açıklamasında kullandığı, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz." ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, söz konusu ifadelerdeki "iki tane ağaç kesildi" söyleminin Gezi Parkı olaylarına atıf olarak değerlendirildiği, bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına da yer verildiği belirtildi.



İddianamede Yalaz'ın açıklamalarının Gezi Parkı benzeri yeni bir eylem çağrısı niteliği taşıdığı yönünde değerlendirmede bulunuldu.



Hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217. maddesinde düzenlenen "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçunun unsurlarının oluştuğu, açıklamaların kamuya açık alanda ve basın açıklaması şeklinde yapılması nedeniyle kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.



Talat Yalaz'ın "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talep edildi.



Yalaz'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

