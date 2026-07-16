Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan İÇEM'e ziyaret

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile birlikte Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (İÇEM) ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İÇEM Müdürü Prof. Dr. Zerrin Turan ile Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Yılmaz Bursa tarafından Aydın'a merkezin eğitim modeli, yürütülen akademik çalışmalar, uygulama süreçleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi.



Ziyaret kapsamında merkezin eğitim ve uygulama alanlarını da inceleyen Adıgüzel ile Aydın, İÇEM'in işitme engelli bireylerin eğitimine yönelik geliştirdiği örnek uygulamalar ve bilimsel çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Görüşmede Anadolu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel eğitim alanında yürütülebilecek işbirliği olanakları ile eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

